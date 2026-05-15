Latin Lover | Daniele Michienzi porta al Salone del Libro il latino pop che parla al presente

Al Salone del Libro, viene presentato “Latin Lover” di Daniele Michienzi, pubblicato da Blackie Edizioni. Il libro propone un approccio al latino come strumento per comprendere il mondo contemporaneo, con un tono che combina elementi pop e moderni. Michienzi utilizza il latino in modo originale, collegandolo a temi attuali e rendendolo accessibile a un pubblico più ampio. La presentazione si inserisce in un contesto di incontri dedicati alla cultura e alla lingua latina.

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Blackie Edizioni presenta “Latin Lover” di Daniele Michienzi: un viaggio brillante e pop nel latino come chiave per capire il mondo di oggi. Il latino torna protagonista, ma come non lo abbiamo mai visto. Blackie Edizioni presenta Latin Lover, il nuovo libro di Daniele Michienzi, insegnante e divulgatore che con il progetto Loquendum ha riportato la lingua di Roma antica al centro della cultura pop contemporanea. Il volume sarà presentato al pubblico sabato 16 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, nella Sala Malva, con la partecipazione di Veronica Repetti. Latin Lover parte da una domanda semplice e sorprendente: come può una... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Latin Lover”: Daniele Michienzi porta al Salone del Libro il latino pop che parla al presente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lillian Browne sarà presente al Salone del Libro di TorinoGrazie a Sergio Bonelli Bonelli, è in arrivo la raccolta delle avventure di Lillian Browne, oltre a portare la sua autrice al prossimo Salone del... Edizioni BD & J-POP Manga al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Dal 14 al 18 maggio Edizioni BD & J-POP Manga saranno al Lingotto Fiere di Torino per il Salone Internazionale del Libro, la più grande... Blackie Edizioni presenta LATIN LOVER di Daniele MichienziPresentazione del libro al pubblico: sabato 16 maggio 2026. Salone Internazionale del Libro di Torino - Lingotto, Sala Malva ore 16.00 con Veronica Repetti ... liquidarte.it Elogio dell’immaturità: la piccola lezione di CiceroneDaniele Michienzi (Loquendum), in libreria con Latin Lover – Come una lingua di duemila anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo, riflette sulle nuove modalità dell’Esame di maturità, in ... illibraio.it