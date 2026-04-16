Lillian Browne sarà presente al Salone del Libro di Torino

Lillian Browne sarà tra gli ospiti del prossimo Salone del Libro di Torino. La presenza dell’autrice è legata alla pubblicazione di una raccolta delle sue avventure, promossa dall’editore Sergio Bonelli. La mostra e gli incontri si svolgeranno nel corso dell’evento, che si terrà nella città piemontese. La partecipazione dell’autrice è stata annunciata ufficialmente dall’editore.

Grazie a Sergio Bonelli Bonelli, è in arrivo la raccolta delle avventure di Lillian Browne, oltre a portare la sua autrice al prossimo Salone del Libro di Torino. Venerdì 15 maggio al Salone del Libro di Torino arriverà Vanna Vinci, in occasione dell’uscita di LILLIAN BROWNE, in libreria e fumetteria dall’8 maggio. Per la prima volta raccolte in un unico volume saranno infatti disponibili tutte le storie dell’irresistibile teenager irlandese creata da Vanna Vinci. Tra mondi fantastici e storie d’amore, le avventure della giovane Lily non finiscono di stupire! Lillian è una ragazzina con il dono della “ vista ”, o della “ seconda vista ”, ossia il potere di vedere quelli che in Irlanda vengono chiamati “ faeries ” cioè le fate e i folletti.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Lillian Browne sarà presente al Salone del Libro di Torino Notizie correlate Salone del Libro di Torino 2026, dal 14 al 18 maggio: tema, novità e proposte per le scuole“Il mondo salvato dai ragazzini” è il filo conduttore della prossima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al... Salone del Libro di Torino, l’Umbria ospite della 38esima edizionePerugia, 4 febbraio 2026 – E’ ufficiale: l'Umbria sarà ospite della 38esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal...