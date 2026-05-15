L' associazione Millepiani presenta il progetto della nuova piazza di via Ferrara

L'associazione Millepiani ha annunciato il progetto per la riqualificazione della piazza di via Ferrara a Caserta. Nella giornata dedicata, si è svolto un incontro che ha coinvolto i residenti e rappresentanti del quartiere, proseguendo il percorso di coprogettazione avviato nei mesi scorsi. Durante l’evento, sono state condivise idee e proposte per il futuro dell’area, che mira a trasformare la piazza in uno spazio più vivibile e accessibile per tutti.

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