L' associazione Millepiani presenta il progetto della nuova piazza di via Ferrara
L'associazione Millepiani ha annunciato il progetto per la riqualificazione della piazza di via Ferrara a Caserta. Nella giornata dedicata, si è svolto un incontro che ha coinvolto i residenti e rappresentanti del quartiere, proseguendo il percorso di coprogettazione avviato nei mesi scorsi. Durante l’evento, sono state condivise idee e proposte per il futuro dell’area, che mira a trasformare la piazza in uno spazio più vivibile e accessibile per tutti.
Nuova vita per la piazzetta di via Ferrara a Caserta. L'associazione ‘Millepiani’ ha organizzato una giornata improntata a una nuova tappa del percorso di coprogettazione che, negli ultimi mesi, ha coinvolto attivamente il quartiere nella costruzione condivisa di un nuovo spazio urbano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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