Si presenta il progetto della Casa della comunità di Forlì | Un modello di lavoro che mette al centro le persone

Mercoledì pomeriggio, nella sala San Luigi di Forlì, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione della Casa della Comunità. L’appuntamento, aperto ai cittadini, si svolgerà dalle 16.30 alle 18.30 e avrà l’obiettivo di condividere il percorso realizzato e le prossime tappe di questo progetto. La giornata offrirà l’opportunità di approfondire le caratteristiche e le fasi di sviluppo della struttura.

Mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30, la sala San Luigi in Via Nanni 14 ospiterà l’incontro aperto alla cittadinanza “La Casa della Comunità di Forlì prende forma”, un appuntamento pubblico pensato per condividere con la comunità il percorso compiuto finora e i prossimi passi di un progetto che.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Danza, laboratori di cucina e teatro per i pazienti oncologici: "Modello di cura che mette al centro le persone"Dalla danza ai laboratori di cucina, dalla velaterapia ai corsi di teatro e pilates, fino ai percorsi di sostegno psicologico. Nasce un nuovo progetto politico: identità, lavoro e futuro al centro della comunitàNasce ‘Made in Bundén’, un’espressione che appartiene da sempre al linguaggio quotidiano del territorio diventa oggi il segno distintivo di un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Progetto Montagna: da Pavullo la prima paziente collegata da casa con lo specialista endocrinologo, al via le televisite dal domicilio e dalle Case della Comunità dell’Appennino; Palazzo Libertà: approvato il progetto esecutivo della ex casa del custode; Azzardopatia, il progetto Vinciamo insieme contro l’azzardo si estende alla Casa Circondariale Le Sughere di Livorno; A Vicenza, carcere e tribunale si incontrano: al via progetto. La salute nel cuore della città: Forlì presenta la nuova Casa della ComunitàMercoledì 22 aprile un incontro pubblico alla Sala San Luigi per condividere il progetto di Piazza Orsi Mangelli e i nuovi servizi integrati ... forli24ore.it Casa della comunità a Sinnai, un convegno sul progettoLa Casa della comunità è in fase di realizzazione a Sinnai. I lavori vengono realizzati dalla Asl. Troverà ospitalità nella ex sede Asl ed ex scuola elementare di via Eleonora d'Arborea. I lavori sono ... unionesarda.it Buongiorno Stamane sono stata rapida dai titoli di libri che un lettore aveva divorato. Il primo libro che elencava con 5 stelle era "La casa della Moschea" Come posso ritrovare l elenco Grazie - facebook.com facebook La penultima gara in casa della stagione è contro l'Hellas Verona Vieni a trovarci all'Allianz Stadium juve.it/JHellasVeronaT… x.com