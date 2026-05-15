In vista del calciomercato estivo, la squadra sta vivendo importanti cambiamenti. Due calciatori, che avevano fatto parte della rosa, sono stati prontamente lasciati dalla Juventus. L'allenatore ha comunicato la bocciatura definitiva dei giocatori, portando a una rapida uscita dalla squadra. Le mosse di mercato sono in atto e potrebbero portare a ulteriori novità nel reparto. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con l’obiettivo di rinnovare la rosa per la prossima stagione.

Grandi manovre di mercato in casa bianconera in vista del calciomercato estivo: ecco cosa sta succedendo. C’è prima una qualificazione alla Champions League da conquistare e solo successivamente la Juventus sarà libera di dedicarsi al mercato con l’obiettivo di rinforzare in maniera intelligente e mirata la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Attenzione, però, anche ai movimenti in uscita visto che sono diversi i calciatori bianconeri in odore di addio. Kostic (Ansa) – Calciomercato.it Tra questo figurano sicuramente anche Filip Kostic e Juan Cabal che, dunque, svuoteranno l’armadietto della Continassa in estate: lo conferma in queste ore ‘Sportmediaset’, secondo cui proprio Spalletti avrebbe già dato l’ok alla cessione dell’esterno serbo e del 25enne colombiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lasciano subito la Juve: Spalletti li ha bocciati definitivamente

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Il lato OSCURO di Spalletti (quello che non ti dicono)

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