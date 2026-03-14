Openda Juve Spalletti ha bocciato definitivamente l’attaccante belga | e per il mercato estivo filtra questo

Spalletti ha deciso di non considerare più Openda come parte della rosa e ha bocciato definitivamente l’attaccante belga. La Juventus, che sta monitorando la situazione, potrebbe approfittare di questa decisione per intervenire sul mercato estivo. La scelta del tecnico è stata comunicata ufficialmente e ora si attendono sviluppi sul possibile trasferimento. La situazione si inserisce nel quadro delle strategie di mercato del club.

Openda Juve, mister Spalletti ha bocciato in maniera definitiva l’attaccante belga: e in vista del calciomercato filtra questo. La Juve sembra aver preso una decisione definitiva sul futuro di Lois Openda. Secondo quanto riportato dal QS, il calciatore non farebbe più parte del progetto tecnico bianconero. L’ennesima esclusione dai titolari prevista per il match di stasera contro l’Udinese rappresenta una vera e propria bocciatura da parte di Luciano Spalletti. MERCATO JUVE LIVE Nonostante l’unica alternativa nel reparto avanzato sia Jonathan David, attualmente in crisi di rendimento, l’ex Lipsia non è riuscito a convincere il tecnico a concedergli maggiore spazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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