Le visioni di GU In mostra il talento di Giancarlo Utili | Disegnava ovunque

Sabato alle 16, a palazzo san Giacomo Russi, il taglio del nastro della mostra ’ Visioni di moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili allestita a Palazzo San Giacomo di Russi (aperta fino al 31 maggio sabato dalle 10 alle 12, domenica dalle 16 alle 19. Dal 1 giugno al 31 luglio venerdì dalle 17 alle 20. sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Dal 18 al 21 settembre, in occasione della Fira di Sett Dulur, venerdì e lunedì dalle 17 alle 20; sabato e domenica dalle 10). L’esposizione ci proietta uno sguardo al mondo della moda degli anni Ottanta attraverso oltre 300 figurini e 3000 disegni firmati G.U., e alcuni capi delle collezioni di Gattinoni e Claudio La Viola ideati dal russiano Giancarlo Utili, quando giovane stilista free lance si faceva largo nel dell’Alta Moda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le visioni di G.U. In mostra il talento di Giancarlo Utili: "Disegnava ovunque"

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