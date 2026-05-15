L’archivio della Misericordia di Firenze racconta la città che nessuno vede FOTO
Firenze è una città che ama raccontarsi attraverso i suoi capolavori. I palazzi rinascimentali, le chiese, gli affreschi, le grandi dinastie. Eppure esiste una Firenze più silenziosa, nascosta dietro porte antiche e scaffali colmi di pergamene consumate dal tempo. Una Firenze fatta di persone. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Dall’archivio storico ai nuovi nasoni: la Fondazione ACEA si racconta alla città
Marco Maccarini e la foto provocatoria da un letto d’ospedale: “Mi vergogno, ma senza non ti vede nessuno”Con un post provocatorio, Marco Maccarini mostra tutta la sua frustrazione nei confronti dei meccanismi social, con una foto da un letto di ospedale...
Una spesa che vale doppio I volontari della Misericordia vi aspettano nei centri commerciali di Ponte a Greve e Carlo del Prete per la raccolta alimentare insieme a Coop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie. Anche un piccolo gesto può aiutare tante fa facebook
L'Italia è ultima in Europa per numero di nuovi infermieri laureati. Mancano oltre 5.700 medici di medicina generale. 9 Pronto Soccorso su dieci, l'89%, sono sotto organico. La testimonianza di un'infermiera di terapia intensiva di un ospedale della Lombardia. x.com
L’archivio della Misericordia di Firenze racconta la città che nessuno vede \ FOTOPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... firenzetoday.it
Prima settimana in Italia reddit
Misericordia Firenze, il bilancio 2025: erogate oltre 140mila visite e prestazioni infermieristicheIl Provveditore: Il 2025 può essere definito come un anno di consolidamento istituzionale e organizzativo della nostra Misericordia ... msn.com