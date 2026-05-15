L’archivio della Misericordia di Firenze racconta la città che nessuno vede FOTO

Da firenzetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Firenze è una città che ama raccontarsi attraverso i suoi capolavori. I palazzi rinascimentali, le chiese, gli affreschi, le grandi dinastie. Eppure esiste una Firenze più silenziosa, nascosta dietro porte antiche e scaffali colmi di pergamene consumate dal tempo. Una Firenze fatta di persone. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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