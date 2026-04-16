Dall’archivio storico ai nuovi nasoni | la Fondazione ACEA si racconta alla città
La Fondazione ACEA ha presentato un percorso tra passato e presente, mettendo in luce aspetti meno noti della città. Si parla di archivi storici, nuovi impianti e innovazioni tecniche che hanno contribuito a modificare la vita quotidiana negli spazi urbani. La narrazione si concentra su elementi di infrastrutture e progetti realizzati nel tempo, offrendo uno sguardo diverso sulla realtà cittadina oltre ai monumenti e alle vestigia storiche.
Roma non è fatta solo di storia antica. C’è anche un’altra città, meno raccontata, fatta di reti, impianti, intuizioni tecniche che nel tempo hanno cambiato il modo di vivere gli spazi urbani. È da qui che parte la Fondazione ACEA. Non come semplice estensione aziendale, ma come un passaggio più.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Dall’anno scorso ne ho persi una decina, devo perdere ancora 7-8, grazie dell’interesse. x.com