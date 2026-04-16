Dall’archivio storico ai nuovi nasoni | la Fondazione ACEA si racconta alla città

La Fondazione ACEA ha presentato un percorso tra passato e presente, mettendo in luce aspetti meno noti della città. Si parla di archivi storici, nuovi impianti e innovazioni tecniche che hanno contribuito a modificare la vita quotidiana negli spazi urbani. La narrazione si concentra su elementi di infrastrutture e progetti realizzati nel tempo, offrendo uno sguardo diverso sulla realtà cittadina oltre ai monumenti e alle vestigia storiche.