Marco Maccarini e la foto provocatoria da un letto d’ospedale | Mi vergogno ma senza non ti vede nessuno

Marco Maccarini ha pubblicato una foto da un letto di ospedale, accompagnata da un messaggio che esprime disagio nei confronti delle dinamiche social. Nel post, l’uomo si dice vergognoso ma convinto che senza l’esagerazione sui social non si avrebbe visibilità. La foto, che si presenta come una scena reale ma tendenzialmente enfatizzata, mira a rappresentare il senso di frustrazione legato alla necessità di esasperare le proprie immagini online.

Con un post provocatorio, Marco Maccarini mostra tutta la sua frustrazione nei confronti dei meccanismi social, con una foto da un letto di ospedale reale, ma enfatizzata, per ipotizzare un addio alle piattaforme in cui sembra necessario dover esagerare per esistere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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