L’appello dei collettivi studenteschi ai presidi | Noi domani in piazza per Napoli

Da anteprima24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I collettivi studenteschi hanno annunciato che domani si riuniranno in piazza a Napoli per manifestare. L’appello è rivolto ai presidi delle scuole, invitandoli a supportare la mobilitazione. Tra i promotori dell’iniziativa ci sono alcuni rappresentanti degli studenti che hanno diffuso un comunicato ufficiale. L’obiettivo dichiarato è esprimere le proprie posizioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni che riguardano il mondo della scuola. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti interessati a prendere parte all’evento.

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Tempo di lettura: 2 minuti Fabio Ascione, Giogiò Cutolo, Santo Romano, Emanuele Tufano sono solo alcuni dei giovanissimi figli di Napoli che hanno perso la vita in una città svuotata e a misura di turista, dove in molti casi è più facile procurarsi una pistola che i libri di scuola, dove il consumo mordi e fuggi è accompagnato dalla totale assenza di reali opportunità di riscatto per chi proviene da contesti invisibili e marginalizzati”, sono le parole pesantissime del coordinamento KAOS, che riunisce diverse scuole del napoletano e non solo, alla vigilia della manifestazione indetta da diverse associazioni che partirà domani 16 maggio dalle 10:30 a piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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