L’appello dei collettivi studenteschi ai presidi | Noi domani in piazza per Napoli

I collettivi studenteschi hanno annunciato che domani si riuniranno in piazza a Napoli per manifestare. L’appello è rivolto ai presidi delle scuole, invitandoli a supportare la mobilitazione. Tra i promotori dell’iniziativa ci sono alcuni rappresentanti degli studenti che hanno diffuso un comunicato ufficiale. L’obiettivo dichiarato è esprimere le proprie posizioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni che riguardano il mondo della scuola. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti interessati a prendere parte all’evento.

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Tempo di lettura: 2 minuti Fabio Ascione, Giogiò Cutolo, Santo Romano, Emanuele Tufano sono solo alcuni dei giovanissimi figli di Napoli che hanno perso la vita in una città svuotata e a misura di turista, dove in molti casi è più facile procurarsi una pistola che i libri di scuola, dove il consumo mordi e fuggi è accompagnato dalla totale assenza di reali opportunità di riscatto per chi proviene da contesti invisibili e marginalizzati”, sono le parole pesantissime del coordinamento KAOS, che riunisce diverse scuole del napoletano e non solo, alla vigilia della manifestazione indetta da diverse associazioni che partirà domani 16 maggio dalle 10:30 a piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’appello dei collettivi studenteschi ai presidi: “Noi domani in piazza per Napoli” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 80 anni dal voto alle donne, l’appello delle consigliere di parità: "No alla soppressione dei presidi territoriali”Le rappresentanti di Rimini, Ravenna e Piacenza chiedono di mantenere i presidi territoriali per garantire tutela alle vittime di discriminazione In... Atletica Team Piceno: trionfo con 3 ori ai Giochi StudenteschiTre medaglie d’oro e tre passaggi diretti alle finali nazionali segnano il successo dell’Atletica Team Piceno ai Giochi Sportivi Studenteschi. Napoli, protesta dei collettivi studenteschi: salta la conferenza con il direttore di Repubblica MolinariÈ saltato, in seguito a una protesta degli studenti, un dibattito sul 'Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso' all'Università Federico II di Napoli con il direttore di Repubblica, ... napoli.repubblica.it