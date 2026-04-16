L’Atletica Team Piceno ha ottenuto un risultato significativo ai Giochi Sportivi Studenteschi, conquistando tre medaglie d’oro e qualificandosi direttamente alle finali nazionali. La squadra si è distinta nelle diverse discipline, portando a casa il massimo dei riconoscimenti in questa fase della competizione. Questi successi sono stati accompagnati da altrettanti passaggi alle finali nazionali, che vedranno i migliori atleti rappresentare la regione.

Tre medaglie d’oro e tre passaggi diretti alle finali nazionali segnano il successo dell’Atletica Team Piceno ai Giochi Sportivi Studenteschi. I giovani atleti della scuola Mattei di Castel di Lama si sono imposti nelle competizioni regionali tenutesi ad Ancona, confermandosi protagonisti sul campo. Il trionfo è avvenuto nel contesto delle finali regionali ospitate dal campo di atletica di Ancona. In questo scenario, le prestazioni degli studenti della scuola secondaria di primo grado Mattei hanno permesso alla squadra di Castel di Lama di dominare diverse specialità. Nello specifico, la categoria del salto in lungo ha l’affermazione di Ginevra Caioni e Rocco Pasqualini, entrambi sul gradino più alto del podio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atletica Team Piceno: trionfo con 3 ori ai Giochi Studenteschi

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