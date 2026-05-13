A Messina, i rappresentanti della Cgil si sono riuniti in piazza per raccogliere firme a sostegno di due proposte di legge. Le iniziative mirano a rafforzare la tutela della sanità pubblica e a regolamentare meglio gli appalti pubblici. Le firme raccolte verranno presentate alle autorità competenti per essere considerate nelle prossime fasi legislative. La mobilitazione si inserisce nel quadro delle attività sindacali della regione.

? Punti chiave Come influenzeranno queste firme le future elezioni del sindaco di Messina?. Quali sono le due proposte di legge che la Cgil promuove?. Perché il sistema sanitario messinese è attualmente in crisi profonda?. Come incideranno i nuovi appalti sulla sicurezza dei lavoratori locali?.? In Breve Assemblea in piazza Cairoli venerdì 15 maggio alle ore 16.30.. Michele Azzola della Cgil nazionale interverrà alla chiusura dell'incontro.. Banchetti informativi e raccolta firme previsti sabato 16 maggio in provincia.. Pietro Patti sollecita i candidati sindaco a firmare le proposte.. La Cgil mobilita il territorio messinese con una campagna di raccolta firme che inizierà venerdì 15 maggio a piazza Cairoli per sostenere due proposte di legge popolari su sanità e appalti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, la Cgil in piazza: firme per difendere sanità e appalti

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