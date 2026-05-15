Lamborghini e Macron | il DNA delle supercar nel running tecnico

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si sono approfonditi i collegamenti tra design e tecnologia delle supercar e l’abbigliamento sportivo. In particolare, si analizza come le soluzioni aerodinamiche e i materiali utilizzati nelle vetture di alta gamma trovino applicazione nel settore dell’abbigliamento tecnico. Sono stati messi in evidenza, inoltre, i materiali riciclati che assicurano resistenza e durabilità necessarie per le attività sportive. Questa evoluzione riguarda sia l’aspetto estetico che quello funzionale dei capi e dei tessuti.

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? Punti chiave Come si trasferisce l'aerodinamica di una supercar in un tessuto sportivo?. Quali materiali riciclati garantiscono la resistenza necessaria per il running?. Perché la Motor Valley ha dato vita a questa sinergia tecnica?. Dove si può acquistare la nuova linea tecnica Lamborghini Macron?.? In Breve Collaborazione avviata da oltre dodici mesi tra Lamborghini e Macron.. Christian Mastro e Francesco Martinelli coordinano la sinergia tra i brand.. Materiali realizzati con poliestere riciclato certificato Global Recycled Standard.. Prodotti disponibili online su macron.com e presso lo store di Sant'Agata Bolognese.. Macron e Automobili Lamborghini presentano la nuova linea Activewear, un progetto che trasla i parametri prestazionali del settore automobilistico nel mondo del running e del fitness. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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