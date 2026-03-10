Lamborghini Miura i primi sessant’anni della supercar che stravolse il mondo

Il 10 marzo 1966, al Salone di Ginevra, fu presentata la Lamborghini Miura, una supercar che avrebbe rivoluzionato il settore automobilistico. Questo modello, introdotto in quella occasione, ha compiuto sessant’anni e rimane uno dei simboli più riconoscibili delle auto sportive degli anni ’60. La sua uscita ha segnato un punto di svolta nella progettazione e nel design delle vetture di lusso sportive.

Il 10 marzo 1966, nei padiglioni del Salone di Ginevra, si verificò un cambiamento profondo per l'intera industria automobilistica. La presentazione della Lamborghini Miura non fu il semplice lancio di un nuovo modello, ma l'inizio di un'epoca che avrebbe visto nascere il concetto stesso di supercar. A soli tre anni dalla fondazione della Casa di Sant'Agata Bolognese, questa vettura riuscì a ridefinire i limiti delle auto stradali ad alte prestazioni, introducendo un'architettura tecnica mai vista prima su un veicolo non destinato esclusivamente alle competizioni. La genesi di un mito. La storia di questo mito comincia con la volontà di Ferruccio Lamborghini di creare una macchina capace di lasciare il mondo senza parole.