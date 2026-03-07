Emmanuel Conte il tecnico riformista con la politica nel dna e un’idea di metropoli

Emmanuel Conte, tecnico con un passato nel settore pubblico e interessato alle questioni urbane, si trova al centro di un dibattito sulle primarie. Non ha ancora deciso se partecipare o meno, mantenendo una posizione di attesa. Nel frattempo, continua a muoversi all’interno del panorama politico locale, senza dare indicazioni chiare sulle sue intenzioni future.

Assessore al Bilancio, demanio e piano casa, nei corridoi di palazzo Marino è molto stimato. Per alcuni è uno dei candidati che giocheranno la partita per il dopo Sala. Lui non conferma e non smentisce Emmanuel Conte non conferma e non smentisce. Parteciperà alle primarie? Può essere oppure no. Di certo si muove nel suo stile inconfondibile: tanto fare e poco parlare. Ma che ci stia facendo più di un pensiero lo aveva detto per primo proprio a GranMilano. Certo, qualche cosa la dirà settimana prossima – l’11 marzo per la precisione – quando la Lista Sala di cui è stato l’artefice diventerà “La Civica”. Progetto politico interessante, che a oggi esprime tre assessori: meglio della Civica, solo il Pd. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Emmanuel Conte, lo sfidante tecno di Mario Calabresi già c'è (rumors)Conte? E’ bravissimo e questo credo che glielo riconosca tutto il Consiglio comunale. E’ il 21 gennaio quando Beppe Sala risponde così alle domande dei giornalisti sulla possibilità che il suo ... ilfoglio.it

Ignoravo che l'Assessore comunale al Bilancio Emmanuel Conte fosse un dirigente in servizio di Banca Intesa. Un'altra perla di conflitto d'interesse - facebook.com facebook