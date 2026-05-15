L' albero che 50 anni fa è sopravvissuto alla diossina adesso diventa monumentale

Da monzatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande pioppo, che da oltre 50 anni si trova in una zona colpita da un incidente industriale, sta per essere riconosciuto come monumentale. Questo albero, l’unico a essere rimasto in piedi dopo il disastro chimico, rappresenta un simbolo per la comunità locale. La pianta ha resistito a un’esposizione prolungata alla diossina e oggi si prepara a ricevere un riconoscimento ufficiale. La sua presenza rappresenta un legame duraturo con un evento che ha segnato la storia della zona.

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Per i brianzoli quel grande pioppo è un simbolo. L’unica pianta “sopravvissuta” al disastro dell’Icmesa di Seveso. Oggi quel grande pioppo – alto trenta metri e che presumibilmente ha 70 anni – è stato inserito nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Un riconoscimento importante per il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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