L' albero che 50 anni fa è sopravvissuto alla diossina adesso diventa monumentale
Un grande pioppo, che da oltre 50 anni si trova in una zona colpita da un incidente industriale, sta per essere riconosciuto come monumentale. Questo albero, l’unico a essere rimasto in piedi dopo il disastro chimico, rappresenta un simbolo per la comunità locale. La pianta ha resistito a un’esposizione prolungata alla diossina e oggi si prepara a ricevere un riconoscimento ufficiale. La sua presenza rappresenta un legame duraturo con un evento che ha segnato la storia della zona.
Per i brianzoli quel grande pioppo è un simbolo. L’unica pianta “sopravvissuta” al disastro dell’Icmesa di Seveso. Oggi quel grande pioppo – alto trenta metri e che presumibilmente ha 70 anni – è stato inserito nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Un riconoscimento importante per il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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