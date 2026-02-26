Il Bosco delle Querce di Seveso | 50 anni dopo la memoria della diossina diventa Patrimonio europeo

Seveso (Monza e Brianza), 26 febbraio 2026 – Da oggi il Bosco delle Querce di Seveso è un Patrimonio Europeo. Il marchio è stato conferito dalla Commissione europea ed è un riconoscimento attribuito ai luoghi che hanno svolto un ruolo significativo nella storia, nella cultura e nel processo di integrazione dell’Unione europea. La decisione è stata assunta a seguito della valutazione del panel indipendente europeo di esperti, che ha riconosciuto al Bosco delle Querce un eccezionale valore simbolico per la capacità di trasformare la memoria dell’incidente del 1976 - con la devastante nube tossica uscita dall’Icmesa - da in un percorso condiviso di responsabilità, rigenerazione ambientale e impegno civico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

