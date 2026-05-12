Alla scuola media “Carlo del Prete” di Sant’Anna, parte del Comprensivo Pia Pera, si sta portando alla luce un albero che è sopravvissuto alla bomba di Nagasaki. La pianta rappresenta un simbolo di pace e di memoria, e sta attirando l’attenzione di studenti e insegnanti. L’intervento riguarda il recupero e la valorizzazione di questo esemplare, che ha resistito a un evento storico drammatico.

Un albero per la pace sta per venire alla luce alla scuola media “Carlo del Prete“ a Sant’Anna, che fa parte del Comprensivo Pia Pera. L’appuntamento è giovedì mattina alle 10 negli spazi verdi della Scuola Secondaria di I grado “Carlo del Prete”, quando è in programma la cerimonia di messa a dimora di una pianta di Kaki di seconda generazione, proveniente da un albero sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki. L’iniziativa, riservata agli alunni e ai docenti dell’Istituto, vedrà la partecipazione delle autorità e di Tiziana Volta, referente del progetto Kaki Tree for Europe - ETS, e sarà accompagnata da un momento di riflessione storica e artistica curato dagli studenti, dedicato ai valori della memoria e della pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla “Carlo del Prete“ l’albero sopravvissuto alla bomba di Nagasaki

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dagli atomi cattivi a quelli buoni con il sopravvissuto di Nagasaki"Le stesse conoscenze scientifiche che nel Novecento hanno reso possibile la costruzione delle armi nucleari hanno anche aperto la strada a strumenti...

Hiroshima e Nagasaki, origini e conseguenze della bomba atomica: se parla in un incontroIl Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì mercoledì 29 aprile alle ore 20:45 organizza al Ceas Parchi Romagna "P.

Argomenti più discussi: UN ALBERO PER LA PACE: il Kaki di Nagasaki alla Carlo del Prete; Allo spazio soci del Coop.fi di via Carlo del Prete un punto di ascolto per la salute e il benessere psicologico; Rievocando Lucca 2026 e l'uso animali -; Il beato don Gnocchi a 70 anni dalla morte.

MarcoValerio LoPrete (@marcovaleriolp) / Posts / X x.com

Devo giurare fedeltà al Re d'Inghilterra se sono uno straniero in una repubblica ma voglio diventare anglicano? reddit

Alla Carlo del Prete l’albero sopravvissuto alla bomba di NagasakiUn albero per la pace sta per venire alla luce alla scuola media Carlo del Prete a Sant’Anna, che fa parte del Comprensivo Pia Pera. L’appuntamento è giovedì mattina alle 10 negli spazi verdi della ... lanazione.it