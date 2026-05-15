Laila Hasanovic a Roma senza Sinner ospite chic della boutique di lusso

A Roma, Laila Hasanovic è stata vista senza la presenza di Jannik Sinner, mentre si trovava nella boutique di alta moda. La modella danese, nota per il suo stile raffinato e il volto distintivo, è diventata molto discussa nel mondo del gossip negli ultimi mesi, soprattutto a causa della sua relazione con il tennista. La sua presenza in città ha attirato l’attenzione dei paparazzi, che l’hanno immortalata mentre si spostava tra negozi e locali esclusivi.

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Negli ultimi mesi il nome di Laila Hasanovic è diventato impossibile da ignorare: modella danese dai tratti sofisticati e dallo stile impeccabile, Laila è ormai uno dei volti più chiacchierati del gossip internazionale, soprattutto dopo la relazione con Jannik Sinner. Ma ridurre Laila soltanto al ruolo di “fidanzata del campione” sarebbe un errore enorme, perché dietro quell’immagine elegante e apparentemente perfetta si nasconde una ragazza che da tempo lavora nel mondo della moda e dei social, costruendo una carriera sempre più solida e riconoscibile. E ora la giovane è stata avvistata a Roma, in una boutique del centro, impeccabile come sempre, ma senza Sinner. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Laila Hasanovic a Roma senza Sinner, ospite chic della boutique di lusso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Laila Hasanovic è a Indian Wells e i fan di Sinner sono divisi Sullo stesso argomento Laila Hasanovic, chi è la fidanzata di Jannik SinnerMentre Jannik Sinner si conferma sovrano assoluto del tennis mondiale, continua a esserci al suo fianco una presenza – meno discreta di prima – che... Jannik Sinner e Laila Hasanovic in vespa per le strade di MonacoJannik Sinner e Laila Hasanovic oggi si aggiravano per le strade del Principato di Monaco con una bellissima vespa rossa fiammante. Laila Hasanovic a Roma senza Sinner, ospite chic della boutique di lussoLaila Hasanovic arriva a Roma per sostenere Jannik Sinner agli Internazionali e conquista tutti con il suo stile chic in una boutique di lusso ... dilei.it Sinner-Rublev, oggi in Tv i quarti a Roma: dove vederla, orario e il giallo Laila Hasanovic. La decisione sulla diretta in chiaroIl tennista italiano incrocerà oggi nei quarti degli Internazionali il numero 12 del mondo. Attesa anche per la possibile presenza sugli spalti di Laila Hasanovic. libero.it