Lady Gaga l' arrivo in grande stile alla premiere dello speciale di Apple Music ‘MAYHEM Requiem’

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lady Gaga ha fatto un’entrata scenografica alla prima di “Lady Gaga: Apple Music Live (MAYHEM Requiem)”, uno speciale che immortala la sua esibizione unica tenutasi a Los Angeles all’inizio di quest’anno, in cui ha reinterpretato i brani del suo album “Mayhem” vincitore di un Grammy. “Realizzare questa performance è stato molto speciale per me, perché sento che vedrete davvero un lato di me che è più simile a quello che si vede in studio”, ha detto l’artista. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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