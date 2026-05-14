Lady Gaga trasforma l’album Mayhem in un requiem pop

Da panorama.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lady Gaga presenta un nuovo progetto con Apple Music Live, intitolato Lady Gaga MAYHEM Requiem. Il film-concerto sarà disponibile dal 15 maggio alle 05:00 CET su Apple Music e sarà proiettato nello stesso giorno in 15 cinema negli Stati Uniti. La cantante si prepara a mostrare il suo ultimo album attraverso questa produzione, che combina elementi visivi e musicali in un evento condiviso e digitale.

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Lady Gaga torna a reinventare il proprio universo artistico con Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem, il nuovo film-concerto che debutterà il 15 maggio alle 05:00 CET su Apple Music e contemporaneamente in 15 cinema negli Stati Uniti. Diretto e prodotto da Morningview, MAYHEM Requiem rappresenta una nuova lettura del settimo album della popstar, MAYHEM, trasformando l’opulenza teatrale del tour in una dimensione più intima, oscura e introspettiva. Il livestream sarà disponibile gratuitamente al momento della première, senza necessità di abbonamento, mentre la versione on-demand e l’album live in Audio Spaziale saranno accessibili successivamente in esclusiva agli abbonati Apple Music.🔗 Leggi su Panorama.it

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LADY GAGA FINALIZA MAYHEM BALL + ANUNCIA REQUIEM DE MAYHEM

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