Lady Gaga trasforma l’album Mayhem in un requiem pop

Lady Gaga presenta un nuovo progetto con Apple Music Live, intitolato Lady Gaga MAYHEM Requiem. Il film-concerto sarà disponibile dal 15 maggio alle 05:00 CET su Apple Music e sarà proiettato nello stesso giorno in 15 cinema negli Stati Uniti. La cantante si prepara a mostrare il suo ultimo album attraverso questa produzione, che combina elementi visivi e musicali in un evento condiviso e digitale.

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Lady Gaga torna a reinventare il proprio universo artistico con Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem, il nuovo film-concerto che debutterà il 15 maggio alle 05:00 CET su Apple Music e contemporaneamente in 15 cinema negli Stati Uniti. Diretto e prodotto da Morningview, MAYHEM Requiem rappresenta una nuova lettura del settimo album della popstar, MAYHEM, trasformando l’opulenza teatrale del tour in una dimensione più intima, oscura e introspettiva. Il livestream sarà disponibile gratuitamente al momento della première, senza necessità di abbonamento, mentre la versione on-demand e l’album live in Audio Spaziale saranno accessibili successivamente in esclusiva agli abbonati Apple Music.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lady Gaga trasforma l’album Mayhem in un requiem pop ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LADY GAGA FINALIZA MAYHEM BALL + ANUNCIA REQUIEM DE MAYHEM Notizie correlate Lady Gaga: arriva “Mayhem Requiem” in anteprima esclusiva su Apple Music il 15 maggioNEW YORK – Apple Music invita tutti i Little Monsters a scoprire l’ultimo capitolo dell’era MAYHEM della vincitrice di 16 GRAMMY®, Oscar ed Emmy... Il Mayhem Ball di Lady Gaga è tra i dieci tour con gli incassi più alti di sempreCon oltre 400milioni e poco meno di 2milioni di biglietti venduti, il Mayhem Ball di Lady Gaga diventa uno dei dieci tour con l’incasso più alto di... Temi più discussi: Lady Gaga annuncia MAYHEM Requiem: l’atto finale dell’era MAYHEM in esclusiva su Apple Music; Cos'è Mayhem Requiem, il nuovo progetto di Lady Gaga; Lady Gaga riscrive MAYHEM: Apple Music punta tutto sul requiem pop più atteso dell’anno; Il Diavolo veste Prada 2: il significato simbolico del cibo nel film. Lady Gaga trasforma l’album Mayhem in un requiem popLady Gaga torna a reinventare il proprio universo artistico con Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem, il nuovo film-concerto che debutterà il 15 maggio alle 05:00 CET su Apple Music e contempora ... panorama.it Cos'è Mayhem Requiem, il nuovo progetto di Lady GagaLady Gaga chiude l'era di Mayhem e pensa già al nuovo album. Lo fa pubblicando un requiem dedicato proprio al personaggio di Mistress of Mayhem, l'alter ego creato per il disco uscito un anno fa ... rockol.it