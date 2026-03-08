Inseguimento da film sulla tangenziale di Bari | la polizia intercetta ladri in fuga

Sabato 7 marzo sulla tangenziale di Bari si è svolto un inseguimento tra la polizia e un’auto con a bordo persone sospettate di aver tentato un furto in abitazione. Alcune volanti della polizia di Stato hanno intercettato il veicolo e hanno inseguito i soggetti in fuga lungo la strada. L’intera scena si è svolta nel cuore della mattinata, coinvolgendo i mezzi di emergenza sulla carreggiata.

È accaduto nella mattinata di sabato 7 marzo. I fuggitivi, a bordo di una Fiat 500X, erano stati sorpresi mentre tentavano di intrufolarsi in un’abitazione a Torre a Mare A bordo della Fiat 500X nera inseguita dagli agenti si trovavano tre uomini che, secondo quanto ricostruito, sarebbero fuggiti poco prima dopo aver tentato un furto in un appartamento nella zona di Torre a Mare. I tre presunti ladri sarebbero stati sorpresi mentre tentavano di intrufolarsi in un'abitazione e a quel punto avrebbero interrotto il colpo dandosi alla fuga. Immediatamente i proprietari hanno allertato le forze dell’ordine e gli agenti sono riusciti a intercettare l’auto sospetta dando il via a un inseguimento lungo la strada statale 16. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Polizia intercetta auto rubata: fuga da film per mezz'ora, poi finisce nel canaleNon si è fermato all'alt della polizia, è fuggito rocambolescamente per circa mezz'ora inseguito dagli agenti e ha poi finito la corsa in un canale.

Anziana derubata con la truffa delle monete. Ladri in fuga speronano pattuglia: inseguimento da film a RomaHanno fatto tappa nel parcheggio del centro commerciale per mettere in atto la "truffa delle monete".

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inseguimento da film sulla tangenziale....

Temi più discussi: Inseguimento a Roma: senza patente non si ferma all'alt e si scontra contro un bus; Inseguimento da film sulla Romea: il ladro spara dal finestrino con l'estintore contro l'auto della polizia; Automobilista ubriaco non si ferma all'alt della polizia locale: folle inseguimento a Milano; Lamborghini brucia l’alt e scappa: inseguimento da film.

Inseguimento con schianto e arresto: il ladro fa scena muta dal giudiceMATELICA Dopo una rapina impropria a Matelica era scappato con i complici a bordo di un’auto. Intercettati sulla superstrada e dopo un inseguimento da film in direzione di Spoleto ... corriereadriatico.it

Varese, follia notturna in Largo Flaiano: inseguimento da film finisce con uno schianto e un arrestoVARESE, 5 marzo 2026-di ELENA MALNATI Poteva trasformarsi in tragedia la sconsiderata fuga di un 26enne italiano che, nella notte tra mercoledì e giovedì 5 marzo, ha seminato il panico tra le strade d ... varese7press.it

Una nottata movimentata Folle fuga di un’auto in città, inseguimento da piazza Libanese al Comparto Biccari - facebook.com facebook