Negli ultimi tempi si sono moltiplicati i tentativi di rapimento di bambini da parte di stranieri, con alcune vicende che coinvolgono più episodi nello stesso periodo. Questi tentativi, che prima si verificavano saltuariamente, sono diventati una presenza costante nelle cronache locali, portando alla ribalta una situazione che preoccupa le comunità e le autorità. La frequenza di questi episodi ha spinto le forze dell’ordine a intensificare i controlli e a monitorare attentamente le aree più a rischio.

Roma, 15 mag – Si susseguono i tentativi di rapimento di bambini perpetrati da stranieri. Non sono più fatti isolati, ormai sono una vera e propria emergenza, spesso relegata alle cronache locali. Nel 2024, come riporta il Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale, il 38 per cento degli arresti e delle denunce per sequestro di persona aveva riguardato stranieri, i quali rappresentano il 9 per cento della popolazione residente in Italia. A causa dell’immigrazione di massa, nemmeno più le famiglie, a spasso con i propri figli, possono ritenersi al sicuro. Gli ultimi casi. Due giorni fa, a Nepi, in provincia di Viterbo, un romeno di 38 anni si è avvicinato a un’auto e ha cercato di rapire una bimba di 4 anni, strappandola dalle braccia della madre. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ladri di bambini, la furia straniera si abbatte contro i più piccoli

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