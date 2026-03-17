Un fronte di maltempo colpisce l’Italia, portando con sé venti intensi e piogge persistenti. Le regioni interessate segnalano allerta, mentre il cielo cambia rapidamente aspetto e le condizioni atmosferiche si fanno più dure. Le autorità monitorano la situazione, che coinvolge diverse aree del paese in queste ore.

Un cielo che cambia volto nel giro di poche ore, il vento che alza la voce e una pioggia insistente che sembra non voler concedere tregua. È una giornata sospesa, quella di martedì 17 marzo, segnata da un’instabilità che attraversa la Penisola con un’intensità crescente. Le condizioni meteo si fanno via via più severe, trasformando quello che poteva sembrare un semplice peggioramento in una vera e propria fase critica. A dominare la scena è una perturbazione ampia e persistente, capace di condizionare non solo il tempo ma anche la quotidianità di intere comunità. Ciclone Jolina: l’Italia sotto assedio del maltempo. Il protagonista di questa ondata di maltempo è il Ciclone Jolina, un sistema perturbato che sta avanzando lentamente sull’Italia, concentrando i suoi effetti soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maltempo, la furia del ciclone si abbatte sull’Italia: allerta in queste regioni

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