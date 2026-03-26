Una donna di 65 anni impiegata in una scuola materna di Verona è stata rinviata a giudizio con l'accusa di aver maltrattato alcuni bambini. Secondo le testimonianze, si sarebbe seduta sui piccoli, li avrebbe schiacciati contro il muro e li avrebbe colpiti alla testa. La decisione arriva dopo la denuncia presentata da una collega.

VERONA - Una maestra di 65 anni di una scuola materna di Verona è stata rinviata a processo con l'accusa di maltrattamenti. La donna avrebbe infatti offeso, schiaffeggiato e tirato per i capelli i bambini. In diverse occasione li avrebbe anche puniti mettendoli in castigo in una stanza oppure schiacciati contro il muro con dei cuscini. A denunciare i soprusi durati due anni, dal 2022 al 2024, una collega. I maltrattamenti Nei confronti della donna la Procura scaligera ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio. Stando a quanto emerso dalle indagini coordinate dal pm Mauro Tenaglia, la 65enne avrebbe preso di mira, «con condotte abituali», una decina di bambini di un'età compresa tra i due e i sei anni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Maestra maltratta i bambini all'asilo: «Si sedeva sopra ai piccoli, li schiacciava contro il muro e li picchiava in testa». La 65enne denunciata dalla collega

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