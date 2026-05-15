Ladri a scuola rubano la raccolta fondi per i bambini in difficoltà dell' Africa

Nella scuola dell'infanzia Gesù - Maria di via Bernardi a Padova, alcuni ladri hanno preso di mira la raccolta fondi destinata ai bambini in difficoltà dell’Africa. Le offerte, portate dalle famiglie alle educatrici per sostenere un progetto contro la fame nel mondo, sono state rubate senza pietà. L’episodio si è verificato nelle ultime ore, lasciando le insegnanti e i genitori senza il denaro raccolto finora. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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