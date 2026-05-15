Ladri a scuola rubano la raccolta fondi per i bambini in difficoltà dell' Africa
Nella scuola dell'infanzia Gesù - Maria di via Bernardi a Padova, alcuni ladri hanno preso di mira la raccolta fondi destinata ai bambini in difficoltà dell’Africa. Le offerte, portate dalle famiglie alle educatrici per sostenere un progetto contro la fame nel mondo, sono state rubate senza pietà. L’episodio si è verificato nelle ultime ore, lasciando le insegnanti e i genitori senza il denaro raccolto finora. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Non hanno avuto pietà neppure per le buste con le offerte che le famiglie dei bimbi della scuola dell'infanzia Gesù - Maria di via Bernardi a Padova avevano portato alle educatrici per finanziare il progetto sulla fame nel mondo per dare un sostegno ai bambini più sfortunati dell'Africa. Quello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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