Ladispoli 19 milioni per il sociale | più fondi per affitti e disabili

A Ladispoli sono stati stanziati 19 milioni di euro destinati a interventi sociali, con particolare attenzione al supporto per gli affitti e ai servizi per le persone con disabilità. Sono stati definiti nuovi piani di distribuzione dei fondi per il bonus affitto e sono stati annunciati cantieri che interesseranno diversi quartieri della città. Le decisioni riguardano anche interventi specifici per migliorare le condizioni di vita nelle aree residenziali e per sostenere le famiglie in difficoltà.

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? Domande chiave Come verranno distribuiti i fondi per il bonus affitto?. Quali nuovi cantieri trasformeranno i quartieri di Ladispoli?. Chi beneficerà concretamente dei nuovi fondi per la disabilità?. Dove verranno utilizzati i 4 milioni per le nuove strade?.? In Breve Variazione di bilancio approvata dalla giunta Grando il 28 aprile scorso.. Oltre 12 milioni destinati a sport, parchi e riqualificazione di Piazza Falcone.. 4 milioni per Operazione strade nuove tra marciapiedi e manto stradale nel 2026.. Fondi per secondo palazzetto sport, pista atletica e riqualificazione energetica scuole.. Il Consiglio comunale di Ladispoli ha approvato il 28 aprile scorso una variazione di bilancio da 19 milioni di euro per finanziare interventi sociali e opere pubbliche nel territorio urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ladispoli, 19 milioni per il sociale: più fondi per affitti e disabili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicilia: 19 milioni per i disabili gravissimi, sbloccano gli arretratiL’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato 19. Welfare, piano da 1,8 milioni per l’Ambito B03: nuovi assunti e fondi per disabili e minoriTempo di lettura: 3 minutiUna svolta strutturale per il sociale nel territorio dell’Ambito B03. Variazione di bilancio a Ladispoli per 19 milioni di euroL’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che il Consiglio comunale, nella seduta del 28 aprile scorso, ha approvato una variazione di bilancio pari a 19 milioni di euro.Un provvedimento signifi ... terzobinario.it Manovra da 19 milioni: cantieri aperti tutto l'anno. Ma è scontro sul socialeApprovato il piano investimenti: impianti sportivi, strade e scuole. L'opposizione attacca: Solo le briciole alle fasce deboli ... civonline.it