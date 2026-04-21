Sicilia | 19 milioni per i disabili gravissimi sbloccano gli arretrati

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato circa 19,5 milioni di euro per il sostegno economico di marzo 2026 destinato alle persone con disabilità gravissima in Sicilia. L’obiettivo è garantire il pagamento degli arretrati accumulati e assicurare il supporto finanziario alle famiglie coinvolte. La cifra rappresenta un intervento diretto per migliorare la copertura delle esigenze di questa categoria.

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato 19.499.098 euro per garantire il sostegno economico di marzo 2026 alle persone affette da disabilità gravissima in Sicilia. La misura, attuata tramite il Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza, serve a coprire sia i benefici mensili che il saldo degli arretrati accumulati dai nuovi soggetti riconosciuti dalle Asp dell’isola. Gestione dei flussi finanziari tra le Asp siciliane. La distribuzione delle risorse avviene in modo capillare su tutto il territorio regionale, seguendo i dati forniti mensilmente dalle singole Aziende Sanitarie Provinciali. Per il mese di marzo 2026, il numero complessivo dei beneficiari censiti è pari a oltre 15 mila individui.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: 19 milioni per i disabili gravissimi, sbloccano gli arretrati Notizie correlate Sicilia: Fondi regionali sbloccano 17 milioni di euro per assistenza disabili gravissimi e salda arretrati.La Regione Sicilia ha destinato 17 milioni di euro a gennaio 2026 per garantire il sostegno economico a 15. Oltre 17 milioni per i disabili gravissimi, Schifani: "Sostegno a chi vive situazioni di grande fragilità"Oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo allo scorso gennaio e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Energia, dalla Regione 12 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaici; Sanità in Sicilia, via libera a oltre 17,5 milioni di euro per le indennità di Pronto Soccorso; La Sicilia pagherà le aziende non siciliane per assumere chi lavora dalla Sicilia; South working, la Sicilia incentiva le aziende del Nord: 54 milioni per assumere lavoratori da remoto. Sicilia. Politiche sociali, 19 milioni stanziati a marzo per la disabilità gravissimaL’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico ... libertasicilia.it Regione, oltre 19 milioni di euro per disabili gravissimiLa somma coprirà anche il budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Aziende sanitarie provinciali siciliane ... grandangoloagrigento.it Bella Sicilia. . Sapori siciliani centimetro zero e tanta simpatia facebook Il servizio sull’accordo @Regione_Sicilia - @Raicomspa al @tg2rai. #Sicilia #RegioneSiciliana x.com