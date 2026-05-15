Nelle ultime settimane si sono intensificate le tensioni all’interno del Partito Labour, con alcuni membri che esprimono apertamente dissenso nei confronti della leadership. Una lettera pubblicata ieri rivolta al leader del partito ha evidenziato le fratture interne, con accuse e richieste di cambiamenti. Nonostante le polemiche, Starmer ha mantenuto la posizione, rifiutando di cedere alle pressioni. La situazione sembra aver portato a uno scontro più acceso tra le varie fazioni del partito, evidenziando divisioni profonde.

Regno Unito Il ministro della Salute, ascendenza blairiana, si dimette ma non si candida. Non ha i numeri Regno Unito Il ministro della Salute, ascendenza blairiana, si dimette ma non si candida. Non ha i numeri «È ormai chiaro che non sarà lei a guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni politiche», scriveva ieri Wes Streeting a Keir Starmer nella sua agognata, temuta, prevista lettera di dimissioni. In un partito laburista in terapia intensiva per la batosta alle amministrative della scorsa settimana e che scimmiotta i Tories dimentico della propria tradizione di eticità, è ufficialmente aperta la caccia allo Starmer. Ha rotto gli indugi, anche se solo in parte, Streeting, il principale esponente della destra turboneoliberale del partito di ascendenza blairiana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Labour, guerra civile al via. Ma Starmer è ostinato

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