Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come "molto dura" la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative, emerso chiaramente fin dal primo spoglio parziale dei risultati e a scrutinio ancora in corso. Un risultato che "fa male", ha dichiarato, elogiando l'impegno dei militanti del Labour e ad assumendo su di sé "la responsabilità" della disfatta, senza "cercare capri espiatori". Questa sconfitta - ha tuttavia aggiunto - "non indebolisce la mia determinazione a realizzare il cambiamento promesso" dal governo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Starmer: al voto risultato molto pesante ma il governo va avanti. Il premier ammette la sconfitta del Labour

Notizie correlate

Tsunami Farage sulle elezioni locali nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: “Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti”Tsunami Farage alle elezioni nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: "Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti" Il...

Leggi anche: Elezioni Uk, Starmer e il Labour travolti dai populisti di Farage, bene i Verdi. Il premier: “Ko duro, ma vado avanti”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Crollo Labour in Galles e Scozia: in arrivo un’onda indipendentista?; Gran Bretagna, al via il voto locale: il governo Starmer trema; Elezioni in Gran Bretagna, sarà un voto epocale: duopolio laburisti-conservatori al collasso, Starmer verso la disfatta. Avanzano Farage e Polanski; Elezioni locali Regno Unito, Verdi all'attacco su Londra.

Starmer, al voto risultato molto pesante ma il governo va avanti(ANSA) - LONDRA, 08 MAG - Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come molto dura la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative, emerso chiaramente fin dal p ... corrieredellosport.it

Elezioni locali in UK, Starmer: Risultato molto pesante, ma il governo va avantiPrimi dati parziali dello spoglio delle elezioni locali nel Regno Unito dopo la giornata di voto che ha coinvolto circa metà della popolazione. Il Labour del premier Keir Starmer perde circa metà dei ... tg24.sky.it

Aperti i seggi per le elezioni locali nel Regno Unito, Starmer rischia una debacle. Si tratta del test elettorale più importante per il premier dalla sua schiacciante vittoria alle elezioni generali del luglio 2024. #ANSA - facebook.com facebook

Elezioni locali in Inghilterra: trionfa Farage. Crollo Labour, Starmer: “Non mi dimetto” x.com