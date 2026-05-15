L’abbraccio di Benelli Armi all’ingegner Moretti

Recentemente, la Benelli Armi ha accolto l’ingegner Moretti in un evento che ha visto protagonisti momenti di confronto e ringraziamenti. La giornata si è svolta in un’atmosfera cordiale, con interventi e scambi di cortesie tra i presenti. La cerimonia ha incluso discorsi di saluto e testimonianze di apprezzamento per il contributo dell’ingegner Moretti all’interno dell’azienda. Alla fine, sono stati condivisi momenti di socializzazione tra i partecipanti.

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Una giornata all’insegna della stima e della riconoscenza ha coinvolto nei giorni scorsi la Benelli Armi: tutta l’azienda si è stretta attorno al presidente, Cavaliere del Lavoro ingegner Luigi Moretti, per esprimergli un sentito riconoscimento nel momento in cui lascia l’incarico al vertice della ditta urbinate. Dal 1983, in oltre quattro decenni Moretti ha diretto la costante espansione di Benelli: 300mila armi sportive esportate in 80 Paesi, per un fatturato annuo di oltre 166 milioni. Un risultato di rilievo, frutto dell’incontro virtuoso tra un importante retaggio storico rinascimentale e una moderna attività produttiva di avanguardia tecnologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio di Benelli Armi all’ingegner Moretti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Armi e orologi: la coppia Moretti sotto inchiesta per frode incendiNel cuore di Crans, un’inchiesta in corso ha portato alla luce nuove ombre su una coppia nota come i Moretti. Leggi anche: Digitale, Moretti (Moretti Design): "Connettività garantisce efficienza e produttività"