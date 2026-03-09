A Crans, la coppia nota come i Moretti è al centro di un’indagine riguardante frode e incendi. Le autorità hanno aperto un procedimento legale per verificare le accuse che coinvolgono armi e orologi. Le indagini sono in corso e non sono ancora state rese note tutte le accuse specifiche. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica sulla diffusione di queste pratiche.

Nel cuore di Crans, un’inchiesta in corso ha portato alla luce nuove ombre su una coppia nota come i Moretti. Durante un’operazione di perquisizione domiciliare eseguita nel 2026, le autorità hanno rinvenuto armi da fuoco e oggetti di pregio che sembrano collegati a presunti atti di frode assicurativa legati a incendi dolosi nei locali commerciali. Il caso si è acceso dopo che diversi locali sono andati a fuoco, scatenando sospetti su manovre illecite volte a ottenere indennizzi ingiustificati. La scoperta della pistola nel salotto e dei cinque orologi di lusso ha fornito agli inquirenti elementi tangibili per approfondire le indagini sulla possibile responsabilità della coppia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Armi e orologi: la coppia Moretti sotto inchiesta per frode incendi

