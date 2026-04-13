Digitale Moretti Moretti Design | Connettività garantisce efficienza e produttività

Moretti Design, fondata nel 1960, ha attraversato diverse fasi di sviluppo nel corso degli anni. Recentemente, l'azienda ha evidenziato come l'introduzione della fibra ottica abbia rappresentato un elemento chiave per migliorare la propria presenza sui mercati esteri e internazionali. Questa tecnologia, secondo l'azienda, contribuisce a garantire maggiore efficienza e produttività nelle attività quotidiane. La connessione veloce è diventata un elemento centrale nel processo di crescita e innovazione.

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Moretti Design è un'azienda nata nel 1960 e ha visto il cambiamento graduale un po' in tutte le fasi della sua vita, compreso l'arrivo della fibra ottica, indispensabile per promuoversi ai mercati esteri ed internazionali". Sono le parole di Stefano Moretti, amministratore delegato di Moretti Design, partecipando all'evento organizzato oggi a Roma da Open Fiber in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy del 15 aprile. Intitolato ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy', l'incontro ha promosso il confronto tra istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo associativo sul tema della connettività, il cui ruolo è sempre più centrale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Digitale, Moretti (Moretti Design): "Connettività garantisce efficienza e produttività" Leggi anche: Indagini a Crans-Montana: Moretti accusato di tentato ostruzionismo digitale dopo l’incendio Ray-Ban AI di nuova generazione: novità, design e connettività avanzataLa nuova generazione di Ray-Ban AI potrebbe essere più vicina di quanto molti immaginassero.