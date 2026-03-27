La Volta Buona pagelle 27 marzo | Samantha De Grenet se la prende col prete 3 Vladimir Luxuria esagera con la sincerità 7

Nell’ultima puntata di marzo, Caterina Balivo ha affrontato temi legati alla longevità e alle relazioni durature, con commenti e discussioni tra i partecipanti. Tra le opinioni espresse, Samantha De Grenet ha criticato un sacerdote, ricevendo un voto di 3, mentre Vladimir Luxuria ha espresso una sincerità giudicata eccessiva, con un punteggio di 7. La puntata è stata caratterizzata da confronti diretti tra i protagonisti.

Nell’ultima puntata di marzo, Caterina Balivo torna a parlare del segreto della longevità, di relazioni che sfidano il tempo e di molto altro. Sono numerosi e diversi gli ospiti de La Volta Buona nel pomeriggio di venerdì 27 marzo, da Vladimiri Luxuria a Samantha De Grenet, fino ad alcune elegantissime signore che raccontano i segreti per vivere più di 100 anni senza mai invecchiare davvero. Licia e Maria, più di 100 anni e non dimostrarli. Voto: 100+. Ospiti d’onore di questa puntata dedicata al tema della longevità sono Licia e Maria, rispettivamente 105 e 101 anni, seppur a guardarle proprio non sembra. La signora Licia, elegantissima e con la messa in piega impeccabile, arriva in studio accompagnata dalla bisnipotine Virginia e Margherita cui, nel tempo libero, insegna pianoforte. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 27 marzo: Samantha De Grenet se la prende col prete (3), Vladimir Luxuria esagera con la sincerità (7) Articoli correlati Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 4 febbraio: l’amore di Antonella Fiordelisi (8) la rivelazione di Samantha De Grenet (7) La Volta Buona, le pagelle del 7 gennaio: lo scontro tra Samantha De Grenet e il legale di Evelina Sgarbi (5), il rapporto di Brigitte Bardot con il figlio (6)Dopo una puntata speciale andata in onda il giorno dell'Epifania, che ha visto tra i protagonisti anche Carlo Ponti, figlio della diva assoluta... Una selezione di notizie su Volta Buona Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle del 25 marzo: Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo a sorpresa (6), le lacrime di Boldi (8); La Volta Buona, pagelle del 26 marzo: l’ultimo saluto (segreto) a Gino Paoli (9), Malika Ayane bacchetta Caterina Balivo (7); La Volta Buona, pagelle del 24 marzo: il ricordo di Gino Paoli (9), la commozione di Gigliola Cinquetti (10); Parma, sarà Cuesta la volta buona?. La Volta Buona, pagelle 27 marzo: Samantha De Grenet se la prende col prete (3), Vladimir Luxuria esagera con la sincerità (7)Samantha De Grenet è la più cattivella, Vladimir Luxuria la più sincera: le pagelle agli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona del 27 marzo 2026 ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 25 marzo: Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo a sorpresa (6), le lacrime di Boldi (8)La Volta Buona, pagelle del 25 marzo: Shaila Gatta e le foto con Alvise Rig, ex della Canalis, a sorpresa le lacrime di Boldi per Gino Paoli. dilei.it "Nei giorni difficili mi rifugio nel lavoro. Conduco la seconda stagione de 'La Volta Buona' con la stessa energia della prima. Mi piace raccontare storie di vita con leggerezza ma profondità, per dare conforto e speranza al pubblico." - Caterina Balivo - facebook.com facebook