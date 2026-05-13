La puntata di oggi di La Volta Buona presenta le pagelle del 13 maggio, con un focus particolare su Sal Da Vinci e Sinner. Sal Da Vinci riceve un voto di 9 a causa di un problema segnalato, mentre Sinner ottiene un altro 9, accompagnato da una frecciata. La trasmissione mantiene la sua formula di analisi approfondite e commenti su vari argomenti, offrendo una panoramica ampia e diversificata.

Come da tradizione, La Volta Buona propone una scaletta articolata e trasversale. La puntata di mercoledì 13 maggio si apre con uno spazio dedicato ai temi legati alle diete e alla forma fisica in vista dell’estate, per poi virare nella seconda parte su contenuti più leggeri e popolari, tra spettacolo, televisione e un divertente accenno al mondo del tennis. L’umiltà di Sal Da Vinci all’Eurovision. Voto 9. Dal backstage dell’ Eurovision 2026 arriva un retroscena che racconta molto più della performance. A svelarlo in collegamento a La Volta Buona è Andrea Laffranchi che ha parlato con Sal Da Vinci dopo la sua prima esibizione a Vienna. Nonostante l’ovazione l’artista napoletano non festeggia e non esulta: c’è preoccupazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 13 maggio: il problema di Sal Da Vinci (9), frecciata su Sinner (9)

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