Stefania Craxi sarà domattina ad Arezzo per incontrare aziende ed imprenditori del settore orafo
Domani mattina ad Arezzo, Stefania Craxi sarà presente per un incontro con aziende e imprenditori del settore orafo. La visita si svolgerà in un momento in cui il comparto locale si trova al centro di diverse attività e iniziative. L’obiettivo dichiarato è quello di ascoltare direttamente le realtà imprenditoriali e approfondire le tematiche legate alla produzione e al commercio dell’oro. La giornata si svolgerà con incontri e confronti tra i rappresentanti del settore e la politica locale.
Arezzo, 14 maggio 2026 – Domani, 15 maggio, l’onorevole Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, sarà in visita ad Arezzo per una serie di appuntamenti di confronto con le aziende del territorio, organizzati nell’ambito delle iniziative a sostegno della candidatura a Sindaco di Marcello Comanducci e della lista Forza Italia – Avanti Arezzo – UDC. L’onorevole Craxi arriverà in città alle 10:30 e inizierà la giornata visitando alcune grandi aziende del settore orafo, comparto strategico ed identitario dell’economia aretina. Sarà un momento dedicato all’ascolto delle esigenze e delle prospettive degli operatori del settore e per illustrare le proposte di Forza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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