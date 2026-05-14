Stefania Craxi sarà domattina ad Arezzo per incontrare aziende ed imprenditori del settore orafo

Domani mattina ad Arezzo, Stefania Craxi sarà presente per un incontro con aziende e imprenditori del settore orafo. La visita si svolgerà in un momento in cui il comparto locale si trova al centro di diverse attività e iniziative. L’obiettivo dichiarato è quello di ascoltare direttamente le realtà imprenditoriali e approfondire le tematiche legate alla produzione e al commercio dell’oro. La giornata si svolgerà con incontri e confronti tra i rappresentanti del settore e la politica locale.

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