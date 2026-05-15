La valle dell’Eden su Netflix | trama cast e data di uscita della miniserie con Florence Pugh

Da tutto.tv 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo trailer di La valle dell’Eden è finalmente arrivato, presentato da Netflix durante gli Upfront di New York, e già basta qualche sequenza per capire che si tratta di uno dei progetti più ambiziosi della piattaforma. La miniserie, attesa per l’ autunno 2026, porta sul piccolo schermo uno dei romanzi più amati della letteratura americana, firmato dal premio Nobel John Steinbeck, con una protagonista d’eccezione: Florence Pugh. Alla sceneggiatura troviamo Zoe Kazan, nipote di quel Elia Kazan che nel 1955 portò lo stesso romanzo al cinema in un film diventato leggenda, soprattutto per aver lanciato James Dean in uno dei suoi ruoli più iconici. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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