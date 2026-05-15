La valle dell’Eden su Netflix | trama cast e data di uscita della miniserie con Florence Pugh
Il primo trailer di La valle dell’Eden è finalmente arrivato, presentato da Netflix durante gli Upfront di New York, e già basta qualche sequenza per capire che si tratta di uno dei progetti più ambiziosi della piattaforma. La miniserie, attesa per l’ autunno 2026, porta sul piccolo schermo uno dei romanzi più amati della letteratura americana, firmato dal premio Nobel John Steinbeck, con una protagonista d’eccezione: Florence Pugh. Alla sceneggiatura troviamo Zoe Kazan, nipote di quel Elia Kazan che nel 1955 portò lo stesso romanzo al cinema in un film diventato leggenda, soprattutto per aver lanciato James Dean in uno dei suoi ruoli più iconici. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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#Netflix mostra le prime sequenze de #LaValleDellEden, l'attesa miniserie con #FlorencePugh tratta dal capolavoro di John Steinbeck. Ve lo mostriamo al link: x.com
Dal romanzo seminale di John Steinbeck. Florence Pugh è Cathy Ames, nel primo teaser (nei commenti) per LA VALLE DELL'EDEN, miniserie in sette episodi, in arrivo su Netflix questo Autunno. La storia non ha certo bisogno di presentazioni, perciò passiam - Facebook facebook
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