Dimenticate James Dean | nel nuovo La valle dell' Eden di Netflix la vera star è Florence Pugh

Netflix ha pubblicato il teaser trailer della miniserie La valle dell'Eden, composta da sette episodi. L'adattamento è diretto da Koe Kazan, che è anche nipote del regista dell'opera originale. La serie vede protagonista Florence Pugh, che si distingue nel ruolo principale, lasciando in secondo piano il personaggio di James Dean. La produzione, basata sul romanzo, porta sullo schermo una nuova interpretazione della storia, con un cast e una regia che si concentrano sulla figura della protagonista.

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Netflix ha svelato il teaser trailer dell'adattamento de La valle dell'Eden, la miniserie in sette episodi porta la firma di Koe Kazan, nipote del regista dell'originale. Due generazioni a confronto. La valle dell'Eden è ricordato come uno dei cult di Elia Kazan che immortalò il mito di James Dean. Oggi, con la complicità di Netflix, la nipote Zoe Kazan ha firmato un adattamento in forma di serie che sposta l'attenzione sulla protagonista femminile, interpretata dalla star Florence Pugh, come rivela il primo teaser dello show in arrivo in streaming in autunno. Di cosa parla La valle dell'Eden Ambientato nella valle del fiume Salinas, in California settentrionale, La valle dell'Eden vedrà Florence Pugh nei panni di Cathy Ames, la cui esistenza si intreccia a quella della famiglia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dimenticate James Dean: nel nuovo La valle dell'Eden di Netflix la vera star è Florence Pugh ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La valle dell’Eden: Florence Pugh protagonista della nuova serie Netflix dal romanzo di John SteinbeckArriva su Netflix una serie sul romanzo capolavoro del premio Nobel, John Steinbeck, “La valle dell'Eden”, pubblicato nel 1952. La riscoperta di James Dean in 4K UHD: il percorso si completa con La valle dell'EdenGrazie a Warner è uscito in 4K UHD anche il film per il quale James Dean ha ottenuto il Golden Globe, l'unico uscito con la star ancora in vita.