La tregua tattica tra Usa e Dragone prepara una spartizione del mondo

Da laverita.info 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si è svolto in un clima che sembrava pacato, con i due leader che hanno condiviso alcune posizioni comuni, in particolare sull’Iran. Tuttavia, sono rimasti distanti su questioni legate a Taiwan. La riunione sembra segnare l’avvio di una pausa temporanea nelle tensioni tra i due paesi, che potrebbe portare a una sorta di accordo non ufficiale sulle rispettive sfere di influenza nel mondo.

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Donald Trump incontra Xi Jinping a Pechino in un clima apparentemente sereno. I due convergono sull’Iran, ma restano distanti su Taiwan. «Gestire male Taipei porta al conflitto», avverte la Cina. Che a breve riceverà Vladimir Putin. È cominciato un clima di distensione tra Stati Uniti e Cina? Forse sì, ma non è detto. Ieri, Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati a Pechino, dove hanno avuto dei colloqui per poi partecipare a una cena di Stato. Il tono generale ha segnato un rasserenamento dei rapporti e, in particolare, si è registrata una (non scontata) convergenza sul dossier iraniano. Al contempo, Taiwan resta però fonte di attrito tra le due potenze rivali. 🔗 Leggi su Laverita.info

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