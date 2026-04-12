Ginnastica ritmica Italia lontana nell’esercizio misto in Coppa del Mondo Spartizione individuale

A Tashkent, in Uzbekistan, si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica con le finali di specialità, prove che non sono presenti ai Giochi Olimpici e che si svolgono solo in questa competizione. La squadra italiana si è piazzata lontana dai vertici nell’esercizio misto, mentre le gare individuali hanno visto alcune atlete italiane partecipare alle finali, senza però ottenere posizioni di rilievo.

A Tashkent (Uzbekistan) si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica con una domenica riservata esclusivamente alle finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nel concorso generale). Dopo l’ottavo posto nell’all-around, l’Italia era presente nell’atto conclusivo con i tre cerchi e quattro clavette, commettendo però diverse sbavature e terminando ben lontana dal podio. Le Farfalle di Desio hanno chiuso all’ottavo e ultimo posto con il punteggio di 22.800: il movimento tricolore è un cantiere aperto per quanto riguarda i gruppi, in occasione della tappa d’apertura disputata a Sòfia un paio di settimane fa si erano cimentate le Farfalle di Chieti che avevano chiuso in nona posizione sul giro completo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Italia lontana nell’esercizio misto in Coppa del Mondo. Spartizione individuale Ginnastica ritmica, sorpresa Borisova in Coppa del Mondo: dietro l’ItaliaL’Italia non brilla nella seconda tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: in Uzbekistan c’è una vittoria a sorpresa Il weekend di sport è... Ginnastica ritmica, Italia cantiere aperto in Coppa del Mondo. Borisova sorprende VarfolomeevColpo di scena a sorpresa nella seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Tashkent (Uzbekistan): la russa...