E’ previsto un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a fine mese a Pechino, ma al momento non è certo che si svolga, poiché la Casa Bianca ha annunciato la possibilità di un rinvio. Bremmer ha commentato la situazione, indicando che si tratta più di una tregua tattica tra i due leader che di una svolta strategica definitiva.

Donald Trump dovrebbe incontrare Xi Jinping a fine mese a Pechino. Incontro che a oggi si presenta in forse, dal momento che la Casa Bianca ha fatto sapere che la visita del presidente potrebbe essere rinviata. Ma il bilaterale si inserisce in un contesto internazionale segnato dalla guerra con l’Iran, che assorbe gran parte dell’attenzione militare e politica degli Stati Uniti, e da una competizione sempre più strutturale e strategica tra Washington e Pechino. In questa fase delicata, il vertice assume un duplice significato: da un lato, rappresenta l’opportunità per gestire tensioni economiche e commerciali; dall’altro, si svolge in un contesto di rivalità geopolitica consolidata, che un solo vertice difficilmente potrà modificare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Xi e Trump più tregua tattica che svolta strategica. Parla Bremmer

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