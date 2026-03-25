Diogo Costa Juve i bianconeri valutano anche il portiere portoghese ma la richiesta del Porto frena la trattativa Tutti i dettagli

La Juventus sta considerando l'acquisto del portiere portoghese, valutando la possibilità di ingaggiarlo. Tuttavia, il club portoghese ha richiesto una cifra che al momento impedisce la conclusione dell'accordo. La trattativa tra le due squadre è in fase di stallo a causa della richiesta del Porto, che non ha ancora ricevuto l'offerta desiderata.

Diogo Costa Juve, i bianconeri valutano anche l’estremo difensore lusitano per la porta, ma la richiesta del Porto frena la trattativa. La Juve inizia a pianificare il futuro tra i pali e il nome nuovo è quello di Diogo Costa. Secondo quanto riportato dal portale Fussballdaten, il club bianconero sarebbe molto interessato al calciatore portoghese, pilastro del Porto. MERCATO JUVE LIVE Tuttavia, a frenare l’entusiasmo della dirigenza torinese è l’elevata richiesta economica della società lusitana. Il Porto valuta il cartellino del proprio portiere non meno di 50 milioni di euro, una cifra che rende difficile l’avvio immediato di una trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diogo Costa Juve, i bianconeri valutano anche il portiere portoghese ma la richiesta del Porto frena la trattativa. Tutti i dettagli Articoli correlati Tzolakis Juve, i bianconeri sono sulle tracce del portiere greco: i dettagli della possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Tzolakis Juve, i bianconeri seguono da vicino il portiere greco classe 2002. Di Gregorio Juve, il portiere non è più intoccabile: i bianconeri valutano le alternative per la portaMontero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. Tutti gli aggiornamenti su Diogo Costa Juve Temi più discussi: Il Liverpool esercita l'opzione per tenersi Alisson, ma la Juve non molla. E ha anche un piano B...; Juventus eye Diogo Costa but Porto will only sell for his release clause; La magistrale di Diogo Costa porta il Porto alla vittoria contro lo Stoccarda; Juventus ‘to consider’ Diogo Costa as alternative to Alisson and Carnesecchi. Juve, anche Diogo Costa tra i candidati per la porta: problema costiDiogo Costa, portiere classe 1999 del Porto e della nazionale portoghese, sarebbe finito nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione. Stando ad indiscrezioni riportate dal ... tuttojuve.com Juventus, l’alternativa a Allison è il portiere del Porto Diogo CostaIn attesa di capire se Di Gregorio sarà ancora il portiere titolare della Juve nella prossima stagione, il club individua alcuni sostituti. juvenews.eu #Juventus, Di Gregorio verso l'addio: occhio a Diogo Costa x.com La Gazzetta Dello Sport: During the talks with Bernardo Silva, Jorge Mendes also proposed FC Porto goalkeeper Diogo Costa (26) to Juventus. However, he has a high market value and Juve knows that to bring him to Turin they would need to invest in - facebook.com facebook