In un momento in cui trovare un’occupazione si rivela difficile, molte persone si trovano a dover affrontare le sfide di un mercato del lavoro complesso. La ricerca di un impiego può essere accompagnata da sentimenti di insicurezza e incertezza, e chiedere aiuto diventa spesso un gesto di coraggio più che di debolezza. Questa fase può portare a riflettere sulle difficoltà di gestire le proprie risorse, tra cui anche gli abbonamenti, spesso considerati un peso in tempi di bisogno.

Fin questo periodo sto facendo molta fatica a trovare lavoro e non è semplice dirlo, ma credo che chiedere una mano sia un atto di coraggio e non di debolezza. Dopo più di 20 anni di esperienza come tecnico e direttore in ambito audiovisivo e televisivo, sto cercando un’opportunità stabile e dignitosa. Sono una persona seria, affidabile, abituata a lavorare sotto pressione e a gestire responsabilità tecniche e operative. A volte basta una connessione giusta per rimettersi in piedi. Grazie davvero tanto “Il calcio a pezzi: perché in Italia paghiamo tre volte la stessa passione” In Italia il calcio non è più un rito popolare. È diventato un labirinto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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La trappola degli abbonamenti: perché non possiedi più nulla

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