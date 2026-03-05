whatsapp entra presto nel club degli abbonamenti premium

Presto WhatsApp introdurrà un nuovo servizio in abbonamento, entrando così nel segmento delle piattaforme che offrono opzioni premium a pagamento. Il settore delle applicazioni di messaggistica sta infatti spostando l’attenzione verso modelli di servizi a pagamento, con un numero crescente di app che adottano questa strategia per ampliarsi e offrire funzionalità aggiuntive agli utenti.

il panorama delle applicazioni di messaggistica sta prendendo sempre più la strada degli abbonamenti. tra le novità in circolazione, emerge la possibilità che whatsapp introduca una versione premium denominata whatsapp plus, con contenuti e opzioni dedicati. oltre a personalizzazioni visive, l’offerta potrebbe includere funzionalità pensate per un uso intensivo della piattaforma, pur mantenendo la possibilità di utilizzare la versione gratuita. la proposta di abbonamento si concentra su elementi di personalizzazione e su contenuti esclusivi, mirati a offrire un’esperienza più su misura per l’utente. l’adozione di un tier a pagamento sarebbe coerente con la strategia di monetizzazione adottata da molte piattaforme, dove la versione gratuita resta disponibile ma si amplia l’offerta con servizi opzionali a pagamento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Meta si prepara a una svolta strutturale nel modello di monetizzazione delle sue piattaforme principali.

Lo riporta la stampa americana, secondo cui ogni applicazione avrà un set distinto con caratteristiche proprie ed esclusive.

