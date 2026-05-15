Dopo diciotto anni di matrimonio, un uomo ha scoperto di essere stato tradito dalla moglie e ha raccontato di aver affrontato un forte senso di rimorso. La vicenda è stata discussa in una rubrica quindicinale dedicata al diritto di famiglia, condotta dall’avvocatessa specializzata in questa materia. La narrazione si concentra sull’impatto della scoperta sulla coppia e sui sentimenti di perdita personale e familiare che ne sono seguiti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle cause o alle conseguenze legali della vicenda.

ho tradito Sara, mia moglie, dopo 18 anni di vita insieme. Non so spiegarmi come sia successo, perché ero e sono innamorato di mia moglie. Ma la convivenza, unita ai mille problemi della vita quotidiana, spesso produce insofferenza, che con il tempo diventa intolleranza. Non sopportavo più i suoi ritardi che ho sempre accettato con filosofia, le sue battute mi apparivano ciniche mentre prima amavo la sua sfrontatezza, sono diventato ipercritico nei suoi confronti e invece prima mi piaceva tutto di lei. Forse mi sono sentito trascurato, confinato all’ultimo posto dei suoi pensieri dopo i figli, il lavoro e la vita sociale. Certamente non ho parlato, mi sono chiuso nel mio silenzio, mi sono sentito ferito e ho covato un grande risentimento verso mia moglie; invece, avrei dovuto dirle apertamente quello che volevo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La tradisce dopo 18 anni di matrimonio e si ritrova travolto dal rimorso: «Ho perso mia moglie e me stesso»

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Dopo 7 anni di matrimonio, mio marito mi distrusse per l'amante. Sposai il CEO più ricco.Lui pianse!

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