La tradisce dopo 18 anni di matrimonio e si ritrova travolto dal rimorso | Ho perso mia moglie e me stesso

Da vanityfair.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diciotto anni di matrimonio, un uomo ha scoperto di essere stato tradito dalla moglie e ha raccontato di aver affrontato un forte senso di rimorso. La vicenda è stata discussa in una rubrica quindicinale dedicata al diritto di famiglia, condotta dall’avvocatessa specializzata in questa materia. La narrazione si concentra sull’impatto della scoperta sulla coppia e sui sentimenti di perdita personale e familiare che ne sono seguiti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle cause o alle conseguenze legali della vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ho tradito Sara, mia moglie, dopo 18 anni di vita insieme. Non so spiegarmi come sia successo, perché ero e sono innamorato di mia moglie. Ma la convivenza, unita ai mille problemi della vita quotidiana, spesso produce insofferenza, che con il tempo diventa intolleranza. Non sopportavo più i suoi ritardi che ho sempre accettato con filosofia, le sue battute mi apparivano ciniche mentre prima amavo la sua sfrontatezza, sono diventato ipercritico nei suoi confronti e invece prima mi piaceva tutto di lei. Forse mi sono sentito trascurato, confinato all’ultimo posto dei suoi pensieri dopo i figli, il lavoro e la vita sociale. Certamente non ho parlato, mi sono chiuso nel mio silenzio, mi sono sentito ferito e ho covato un grande risentimento verso mia moglie; invece, avrei dovuto dirle apertamente quello che volevo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la tradisce dopo 18 anni di matrimonio e si ritrova travolto dal rimorso ho perso mia moglie e me stesso
© Vanityfair.it - La tradisce dopo 18 anni di matrimonio e si ritrova travolto dal rimorso: «Ho perso mia moglie e me stesso»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dopo 7 anni di matrimonio, mio marito mi distrusse per l'amante. Sposai il CEO più ricco.Lui pianse!

Video Dopo 7 anni di matrimonio, mio marito mi distrusse per l'amante. Sposai il CEO più ricco.Lui pianse!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Blind: «Dopo X Factor mi sono fidato delle persone sbagliate. Per mia moglie non ho parlato con mia madre per quattro anni e ho chiuso i ponti con la musica: ho sofferto tanto, ma Sanremo è stata la mia rinascita»

“Ho subito un grave lutto, ho perso un affetto. Dopo 17 anni è morta la mia gattina”: Paolo Fox scoppia in lacrime in diretta a I Fatti VostriMomenti di grande commozione in diretta su Rai 2 nella mattinata del 6 aprile quando la consueta rubrica dell’oroscopo si è interrotta...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web