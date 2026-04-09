Roma, 9 apr. (AdnkronosLabitalia) - Nutella® presenta la nuova collezione 'Nutella® Buongiorno', limited edition 2026 realizzata in collaborazione con Enit spa. Un progetto che si inserisce in un percorso pluriennale giunto alla sua quarta edizione e costruito progressivamente attorno alla valorizzazione del territorio italiano. Partner istituzionale dell'operazione è Enit che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dello storytelling e alla definizione delle città protagoniste, individuandole secondo criteri chiari e oggettivi: la selezione delle principali città d'arte per presenze turistiche complessive al 1° gennaio 2024, con un bacino superiore ai 100. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nutella Buongiorno, la nuova limited edition dedicata a 10 città d'arte italiane?

Novara, concerto di San Valentino con la Limited Edition Live BandSabato 14 febbraio all'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro arriva il concerto di San Valentino.

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Si parla di: Nutella, un barattolo nello spazio con Artemis II all'interno della capsula Orion. La Nasa: Dolci momenti.

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Nutella® Buongiorno, limited edition 2026 con le città d'arteNutella presenta la nuova collezione Nutella® Buongiorno, limited edition 2026 realizzata in collaborazione con Enit S.p.A. Un progetto che si inserisce in un percorso pluriennale giunto alla sua ... agroalimentarenews.com