Regia a Venezia in ’limited edition’ Infermeria piena rebus formazione

A Venezia si svolge una regia in edizione limitata, mentre l’infermeria della Reggiana è piena e la formazione dei giocatori si presenta come un rebus difficile da risolvere. Le recenti serie di infortuni ai giocatori granata hanno preoccupato il club e stanno influenzando la preparazione per le prossime partite. La situazione si presenta complessa e richiede attenzione.

Più che tegole, lunghe pile di mattoni. E pure belli pesanti. Gli infortuni in serie dei giocatori della Reggiana agitano le notti granata e gettano una luce molto sinistra sulle prossime settimane. Salvo miracolosi recuperi, infatti, Rubinacci andrà a Venezia con una formazione a dir poco rimaneggiata. Se ne facciamo una questione di impatto e leadership, la situazione più allarmante è quella che riguarda Paolo Rozzio vittima – manco a farlo apposta – di una sorta di ‘maledizione post rinnovo’. Dopo aver messo nero su bianco fino al 2027, infatti, il capitano è stato letteralmente bersagliato dalla sfortuna. A Spezia ha infatti dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento per una sindrome gastro-intestinale, mentre con il Südtirol è rimasto negli spogliatoi all’intervallo per un problema al tendine della caviglia destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

