La Top Spin Messina batte Sassari nel primo atto della semifinale Scudetto

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima sfida della semifinale scudetto, la squadra di Messina ha battuto a domicilio i campioni in carica di Sassari. La partita si è svolta a Villa Dante, dove la formazione locale ha ottenuto una vittoria importante contro gli avversari. La sfida ha visto un punteggio favorevole ai padroni di casa, che ora si preparano alla gara di ritorno.

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Nella semifinale d’andata dei playoff scudetto una meravigliosa Top Spin Messina WatchesTogether ha steso a Villa Dante i campioni d’Italia del Tennistavolo Sassari. Sostenuta da un pubblico caloroso e appassionato, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, per l’occasione al gran completo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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