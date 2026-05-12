La Top Spin Messina batte Sassari nel primo atto della semifinale Scudetto

Nella prima sfida della semifinale scudetto, la squadra di Messina ha battuto a domicilio i campioni in carica di Sassari. La partita si è svolta a Villa Dante, dove la formazione locale ha ottenuto una vittoria importante contro gli avversari. La sfida ha visto un punteggio favorevole ai padroni di casa, che ora si preparano alla gara di ritorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui