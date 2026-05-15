La toma di Maral al rosmarino | il segreto più grande dell' avvocato

Un avvocato penalista noto per il suo stile diretto e la parlata milanese, è anche appassionato di cucina e di ricette tradizionali. Di recente, ha condiviso il suo segreto culinario: la toma di Maral arricchita con rosmarino, una preparazione che rappresenta un suo piatto speciale. La sua passione per la cucina si combina con la sua personalità decisa e il modo schietto di parlare, caratteristiche che lo rendono distinguibile anche fuori dal tribunale.

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Mio cugino che tale non è un personaggio istrionico ed eclettico. Avvocato fieramente «penalista», parlata che trasuda milanesità e una corpulenza che viaggia di pari passo con la lussuria culinaria. Tra i fattori dell’eclettismo, appunto, la cucina: frittatine da stellato; lavorazioni alla brace di tagli e qualità di carne di cui la massa ignora l’esistenza; un obbligo citare la magnifica albicocca marsalata alla griglia. Parimenti eclettico nel reperire multiformi prelibatezze, sovente cita una «cantinetta» nel Piacentino ove quando necessario fa incetta di culatello, crudo e di una coppa stagionata al vino rosso da lasciarci la testa. Poiché istrionico, il personaggio fatica a rivelare il segreto del suo successo, ovvero il nome della «cantinetta». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La toma di Maral al rosmarino: il segreto più grande dell'avvocato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rosmarino nell’olio: il trucco chimico per fritti più saniNella cucina professionale, un semplice rametto di rosmarino viene immerso nell’olio caldo per sfruttare le sue proprietà antiossidanti e rallentare... One Piece, Eiichiro Oda lascia il segreto più grande della serie in fondo al mare in attesa del finaleDopo quasi trent'anni di misteri, Eiichiro Oda ha finalmente scritto cos'è davvero il tesoro di One Piece.